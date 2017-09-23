Турция пригрозила войной курдам

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что в случае проведения референдума о независимости, в отношении Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.

Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.