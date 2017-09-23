6 сентября парламент Каталонии принял решение о проведении референдума о независимости и назначил его на 1 октября. Всяческими сепаратистскими поползновениями этого региона испанцев не удивишь, референдумы проводились в 2009, 2011 и 20014 годах. Правда, они каждый раз отменялись Конституционным судом Испании, потому последний носил название неофициального опроса и дал 80% голосов за отделение. Но поскольку юридических и политических последствий он не повлек, все успокоились.

В этот же раз власти Испании решили действовать жестко. Конституционный суд, как и раньше, тут же огласил процедуру незаконной. Генеральный прокурор Испании призвал каталонских прокуроров начать следственные действия в отношении мэров, которые согласились провести у себя в городах и поселках референдум, а таких около семи сотен.

Гражданская гвардия и национальная полиция, численность которых в провинции резко увеличили, ищут и изымают все предметы, имеющие отношение к организации и проведению референдума: урны для голосования и распечатанные бюллетени.

20 сентября были арестованы 14 сотрудников правительства Каталонии. Обыски прошли во многих административных зданиях каталонского правительства. Изымались документы и электронное оборудование, которые имели или могли иметь отношение к референдуму. Мадрид категорически запретил тратить казенные средства на это мероприятие. Организаторов пугают длительными тюремными сроками за «государственный заговор». Эта ситуация воспринимается многими в Каталонии неоднозначно.

Если гражданская гвардия и национальная полиция однозначно ориентированы на Мадрид, то уже в каталонской полиции существует раскол. С одной стороны, Мадрид требует от местной полиции участвовать в поиске и изъятии материалов и оборудования, заготовленных для референдума, с другой, местные власти обращаются к полиции, чтобы та обеспечила безопасность во время голосования.

Кому подчиняться? В растерянности директора школ, которые выбраны в качестве участков для голосования: не последует ли для них жесткого наказания? Кто даст гарантии? Многие наблюдатели считают, что центральным властям не стоило идти на жесткий вариант противодействия референдуму, а использовать проверенный опыт спускания проблемы на юридических тормозах, как это удавалось делать раньше.

Тем более, что недавний опрос показал спад популярности идеи независимости Каталонии: лишь 41% опрошенных выступили «за», 49% - «против». А жесткое подавление инициативы может вызвать всплеск чувств попранной справедливости и желание поддержать ее инициаторов хотя бы ради противостояния допустившему несправедливость центру.

На улицы уже выходят тысячи каталонцев под лозунгами «Долой оккупантов!». У Мадрида еще не исчерпаны все силовые инструменты, Конституция, например, допускает введение прямого управления над автономной областью. Но руководство провинцией уже жалуется, что центральная власть, по сути, ввела чрезвычайное положение в провинции, нарушая права каталонцев. Референдум, очевидно, сторонникам независимости провести не удастся. Но это будет означать политическое поражение правящей коалиции партий, выступающих за независимость, у них 72 из 135 мандатов в парламенте Каталонии. Они ведь своим избирателям обещали… А это означает, что они постараются продолжить противостояние с Мадридом. Похоже, тот к этому готов.