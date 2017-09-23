Трамп пожелал Меркель победы на выборах

Президент США Дональд Трамп созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы пожелать ей успехов на выборах 24 сентября.
Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, в разговоре Трамп напомнил также о непоколебимости двусторонних связей.
«Президент подчеркнул твердую связь между Соединенными Штатами и Германией», — гласит сообщение.
В воскресенье в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Кроме того, станет известно имя канцлера, на пост которого претендуют глава альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель и лидер социал-демократов Мартин Шульц.