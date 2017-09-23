Арег Галстян: «Азербайджанское лобби в США догоняет армянское»

Эксперт-американист, глава центра The Armenian Interest Арег Галстян считает, что армянское лобби может постепенно уступить свои позиции в США азербайджанской диаспоре.

По его словам, Азербайджан как сильное государство, в отличие от Армении, имеет возможность сформировать лоббистскую группу для продвижения интересов своей страны.

«Ереван не в том состоянии, чтобы как-то влиять, - цитирует Галстяна «Спутник Армении». - Во-первых, армянские лоббисты, в первую очередь, - граждане своих стран, во-вторых, у них нет механизмов, ресурсов, возможностей для продвижения интересов Армении. Это изменится при наличии сильного государства, которое может сформировать эту лоббистскую группу. Так работают Турция, Азербайджан и ряд стран. К сожалению, Армения такими ресурсами не обладает, и поэтому свои интересы она продвигает через общину.

В свою очередь общинные структуры не поддерживают повестку официального Еревана. Они не считают себя частью Армении. До обретения Арменией независимости эти структуры пытались заменить собой государство. Поэтому лидеры этих организаций лоббируют то, что интересно им, а не Армении. Главная проблема в том, что Армения и диаспора не смогли найти формат сотрудничества».

Эксперт считает, что на данный момент армянское лобби в США сильнее азербайджанского, но все может скоро измениться.

«Последние пять-десять лет армяне серьезного политического влияния в США не имеют. Но мы все еще наносим удары по Азербайджану. Мы сильнее турецкого и азербайджанского лобби. Одно дело, когда американцы имеют дело с общиной, имеющей 150-летнюю историю в их стране, другое, когда с азербайджанцами, которые приехали в США к концу 70-х. У нас есть большой задел по времени, мы опытнее, здесь они нам не конкуренты. Но нет гарантий того, что они за счет денег, желаний и стимула не догонят нас».

Галстян отмечает, что лишь в США лоббистская деятельность разрешена на законодательном уровне.

«Есть большая разница между диаспорой и лоббизмом. Сильное армянское лобби может быть в странах, где армян немного, и наоборот - в странах, где более миллиона наших соотечественников, может вообще не проводиться какой-либо лоббистской деятельности. Надо отметить, что только в США она разрешена на законодательном уровне. Внутреннее устройство, Конституция США, свобода слова позволяют маневрировать различным этническим группам.

В остальных же странах рассматриваются неформальные связи, возможности. Если в США лоббизм открыт и можно проанализировать отчеты, документы, увидеть цифры, то, например, во Франции это невозможно. Здесь все лоббистские связи происходят на неформальном уровне, и поэтому непонятно, какие ресурсы здесь задействованы.

Влияние армян в таких странах можно вычислить по нескольким показателям: хватило ли ресурсов на продвижение вопроса «геноцида армян» (кавычки наши – haqqin.az), каково отношение данного государства к вопросу урегулирования карабахской проблемы, насколько тесные связи складываются с Арменией, насколько оно вовлечено в защиту ее интересов и т.д. По этим показателям можно выделить тройку лидеров, где сосредоточены крупные армянские лоббистские организации: США, Франция, Латинская Америка (Аргентина, Уругвай и Бразилия).

Но армянское лобби - не общемировой феномен, так как сформировать общемировое влияние очень сложно. Нельзя сформировать в России такие же лоббистские структуры, как в США. Надо понимать, что государства разные. Нельзя сформировать серьезную группу влияния и в Германии, так как армян там не настолько много, чтобы они могли влиять на внутренние процессы.

Например, в Румынии армян мало, однако они здесь занимают серьезные политические позиции: от министра экономики до депутатов, мэров. Однако в плане внешнеполитического лоббирования Румыния не так интересна Армении, она не влияет на серьезные политические процессы в мире. Чтобы иметь возможность серьезно воздействовать на международную повестку с целью защиты интересов Армении, работать нужно в ключевых государствах. В том же Уругвае влияние армянского лобби по разным показателям – самое сильное в мире, на уровне президента, министерства иностранных дел. Однако насколько это нужно, если Уругвай в мире не оказывает воздействия на мировые политические процессы.

В России, к примеру, политика определяется другими категориями. Здесь государство будет ощущать угрозу, если какая-то этническая группа будет оказывать сильное давление. В России нет этнической группы, оказывающей влияние на какие-то процессы. Исключение – внутри-этнические группы: татары, чеченцы.

В отношении России и Армении наши интересы должны лоббироваться на уровне глав государств. Не может глава союза армян России или представитель какой-то другой организации прийти к президенту Путину с лоббистскими требованиями. Это не то государство. Россия понимает язык государства, она основана на силе. Геополитика была всегда основной школой в этой стране, которая определяет те или иные процессы».