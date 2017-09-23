Лидер «Христианского государства» снова задержан

Полиция снова задержала лидера движения «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина. Теперь он проходит по делу о принуждении кинотеатров к отказу от демонстрации фильма «Матильда», передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Как сообщается, накануне Калинина отпустили под подписку о невыезде.

По данным информированного источника агентства, лидера «Христианского государства» повторно задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. В настоящий момент следствие направило на экспертизу записанные Калининым видеоролики. В них могут найти признаки разжигания межнациональной розни, добавил источник.