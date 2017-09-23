Подписаться на уведомления
 

Лейла Шихлинская: «Меня не запугаешь одной статьей» владелец клиники укрывается от налогов

Автор: Юсиф Алиев, отдел информации 

Несколько дней назад haqqin.az обнародовал со ссылкой на бывшего главного бухгалтера клиники Лейлы Шихлинской сенсационные факты об отмывании посредством черной бухгалтерии клиники свыше сотни миллионов манатов за десять лет деятельности этого учреждения. Деньги переправлялись в Москву, Дубаи и Стамбул.

Отметим, в своем заявлении в правоохранительные органы владелец клиники Лейла Шихлинская указала на наличие черной бухгалтерии в клинике. В этой же жалобе Л.Шихлинская обвинила своего бухгалтера в краже одного миллиона маната, скрытого от налогооблажения. К сожалению, после обнародования этой сенсационной информации, мы так и не дождались реакции правоохранительных органов. Как сама Л.Шихлинская, так и ее бухгалтер и кассир по имени Надя продолжают разгуливать на свободе.

А тем временем сразу же после выхода в свет публикации Лейла Шихлинская провела заседание рабочего персонала клиники. Об этом haqqin.az сообщили сотрудники больницы.

По словам врачей, Л.Шихлинская выглядела довольно гневной и пыталась успокоить врачей: «Репутации нашей клиники нанесен непоправимый урон. Но меня этими статьями не запугать. Я добьюсь ареста Шахлы Аббасовой (бывшего главного бухгалтера клиники, обнародовавшей сенсационные факты). Но из-за Шахлы теперь мне придется спасать Надю – ведь она разоблачена!»

Л.Шихлинская вновь заявила, что у нее высокие покровители, и никто не сможет остановить систему черного нала в клинике, и системного уклонения от налогооблажения. По словам врачей, в клинике ежедневно уводят от налогооблажения десятки тысяч манатов.

По информации haqqin.az из правоохранительных органов, главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжает допрос сотрудников клиники, однако, по сей день Л.Шихлинская, признавшая факт системного уклонения от налогов все еще не объяснила причины своей противоправной деятельности.

1315 просмотров


Старости
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Наша погода
Сегодня 29° / 19°
24 Сен 27° / 19°
25 Сен 26° / 16°
26 Сен 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Иракская армия уничтожила более 200 боевиков
Эмин Агаларов: «Это глупость, что меня включили в этот список»
Скандальный российский фильм в азербайджанских кинотеатрах
Талибы убили полицейских в Афганистане
Лейла Шихлинская: «Меня не запугаешь одной статьей» владелец клиники укрывается от налогов
В Донецке подорвали министра «ДНР»
Лидер «Христианского государства» снова задержан
Арег Галстян: «Азербайджанское лобби в США догоняет армянское»
Трамп пожелал Меркель победы на выборах
Испания идет вкривь и вкось: репрессии в Барселоне наш комментарий
Турция пригрозила войной курдам
Джульетто и Бибилов любовь зла, полюбишь и Осетию
Эльмар Мамедъяров на переговорах по Карабаху в Нью-Йорке
В Баку начинается митинг оппозиции: «Даешь нефтяную качалку!» обновляется
Учения азербайджанских и турецких боевых самолетов Видео
В Египте умер экс-лидер движения «Братья-мусульмане»
Вся Венесуэла встала в очередь за бензин
Курдский лидер перешел в Москву через Баку наша аналитика
Цукерберг избавляется от акций Facebook
Масимов убил родителей и скрывается в гедабекских лесах
Россия подняла по тревоге войска в Абхазии
В центре Донецка прогремел взрыв
Массовая драка беженцев с местным населением в Турции
В Краснодаре посреди улицы умер уроженец Азербайджана
В Греции разбился частный самолет
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться