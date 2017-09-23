Несколько дней назад haqqin.az обнародовал со ссылкой на бывшего главного бухгалтера клиники Лейлы Шихлинской сенсационные факты об отмывании посредством черной бухгалтерии клиники свыше сотни миллионов манатов за десять лет деятельности этого учреждения. Деньги переправлялись в Москву, Дубаи и Стамбул.

Отметим, в своем заявлении в правоохранительные органы владелец клиники Лейла Шихлинская указала на наличие черной бухгалтерии в клинике. В этой же жалобе Л.Шихлинская обвинила своего бухгалтера в краже одного миллиона маната, скрытого от налогооблажения. К сожалению, после обнародования этой сенсационной информации, мы так и не дождались реакции правоохранительных органов. Как сама Л.Шихлинская, так и ее бухгалтер и кассир по имени Надя продолжают разгуливать на свободе.

А тем временем сразу же после выхода в свет публикации Лейла Шихлинская провела заседание рабочего персонала клиники. Об этом haqqin.az сообщили сотрудники больницы.

По словам врачей, Л.Шихлинская выглядела довольно гневной и пыталась успокоить врачей: «Репутации нашей клиники нанесен непоправимый урон. Но меня этими статьями не запугать. Я добьюсь ареста Шахлы Аббасовой (бывшего главного бухгалтера клиники, обнародовавшей сенсационные факты). Но из-за Шахлы теперь мне придется спасать Надю – ведь она разоблачена!»

Л.Шихлинская вновь заявила, что у нее высокие покровители, и никто не сможет остановить систему черного нала в клинике, и системного уклонения от налогооблажения. По словам врачей, в клинике ежедневно уводят от налогооблажения десятки тысяч манатов.

По информации haqqin.az из правоохранительных органов, главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжает допрос сотрудников клиники, однако, по сей день Л.Шихлинская, признавшая факт системного уклонения от налогов все еще не объяснила причины своей противоправной деятельности.