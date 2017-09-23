Скандальный российский фильм в азербайджанских кинотеатрах

Скандальный российский фильм «Матильда» все же выйдет на экраны азербайджанских кинотеатров. 25-26 сентября предстоит показ нашумевшей картины в Баку.

Как сообщила haqqin.az директор киноцентра «Низами» Лейли Мирзоева, первая демонстрация «Матильды» в Баку состоится одновременно с его премьерой в странах Европы.

Вопреки множеству слухов, Минкультуры Азербайджана никаких заявлений о запрете фильма на территории страны не делало.

Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Российские националисты и религиозные радикалы пригрозили террористическими актами в кинотеатрах, где будет идти фильм. Уже несколько недель они блокируют премьеру фильма в различных российских городах.

В начале этого года активисты организации «Христианское государство – Святая Русь» разослали в российские кинотеатры угрожающие письма с требованием отказаться от проката «Матильды».

«Если выйдет этот фильм, кинотеатры начнут гореть, может даже, пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ... Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будут рассмотрены как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану», – говорилось в письме, которое распространила организация «Христианское государство – Святая Русь».

По запросу Генпрокуратуры РФ была проведена проверка материалов фильма, которая, по словам режиссера фильма А.Учителя, не выявила каких-либо нарушений действующего российского законодательства.