Эмин Агаларов: «Это глупость, что меня включили в этот список»

Вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов назвал глупостью и антироссийской пропагандой включение его имени и имени его отца — владельца компании Араса Агаларова — в так называемый «список Фримена», составленный американской общественной организацией «Комитет в поддержку расследования России» (CIR). Об этом он сообщил RNS, отметив, что относится к этому с юмором.

«Это полнейшая глупость, потому что мое имя и имя Араса Искендеровича фигурировали в этой антироссийской белиберде. Я к этому отношусь с юмором», — сказал он.

Агаларов добавил, что в США идет повсеместная антироссийская пропаганда.

«Идет антироссийская пропаганда по всей Америке, по всем новостям: шпионы, разрушители, подделали выборы, хакеры...», — сказал он.

Ранее американский актер, обладатель «Оскара» Морган Фримен опубликовал видеообращение от имени «Комитета в поддержку расследования России», в котором заявил о нападках России на демократию.

Как указывало РБК, в разделе "ключевые персоны на сайте комитета" указаны с российской стороны: президент Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров, бывший посол России в США Сергей Кисляк, глава ВЭБ Сергей Горьков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин Агаларов и др.