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Китай и Южная Корея сообщили о землетрясении в КНДР

 

Китайский сейсмологический центр (CENC) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,4 на территории Северной Кореи.

Подземные толчки начались в 16.29 по местному времени в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты, очаг залегал на поверхности Земли.

По мнению сейсмологов, землетрясение могло быть вызвано мощным взрывом из-за очередного испытания бомбы в КНДР.

Эту информацию с небольшой разницей подтвердили и в Южной Корее — ученые говорят о подземных толчках магнитудой 3,0 в КНДР в районе Кильчу, рядом с ядерным полигоном. При этом южнокорейские сейсмологи не связывают произошедшее с ядерными испытаниями и считают исключительно природным явлением.

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