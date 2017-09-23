Лютфи Заде будет хоронить Гаджибала Абуталыбов

Все вопросы по организации похорон в Баку выдающегося ученого Лютфи Заде поручены главе ИВ Баку Гаджибале Абуталыбову. Об этом журналистам заявила друг семьи ученого, профессор Шахназ Шахбазова.

По ее словам, вся работа с документацией, связанная с отправкой тела Лютфи Заде на родину, уже завершена.

«Тело ученого будет доставлено в Баку в следующий вторник. Сначала его доставят в мечеть Гейдара в Баку, а после в здание Академии наук, где и состоится церемония прощания. Похоронен ученый будет на Аллее почетного захоронения №1», - сказала Шахбазова.