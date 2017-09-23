Мятежный следователь остался без адвоката

Сын бывшего депутата и пресс-секретаря Минобороны Эльдара Сабироглу, бывший следователь Руфат Сафаров, объявил голодовку. Об этом заявил его адвокат Бахруз Байрамов, который жалуется на недопуск к своему подзащитному.

«Я отправился в исправительное учреждение №9 Пенитенциарной службы, чтобы встретиться с моими подзащитными - Руфатом Сафаровым и Джавидом Ширалиевым. Однако сотрудник по имени Мехман заявил, что подобная встреча невозможна», - отметил адвокат.

Бахруз Байрамов назвал такое решение незаконным.

«Отец Руфата Сафарова, Эльдар Сабироглу, звонил на горячую линию Пенитенциарной службы, чтобы узнать о состоянии своего сына. Но ему не предоставляют информацию. Мы обеспокоены судьбой Руфата Сафарова. Мы полагаем, что его поместили в карцер из-за голодовки», - сказал адвокат.

Напомним, 20 декабря 2015 года сын одного из основателей правящей партии «Ени Азербайджан» Эльдара Сабироглу – следователь Зардабской прокуратуры Руфат Сафаров - выступил с заявлением о своем переходе в оппозицию.

В декабре прошлого года он был уволен из органов прокуратуры за действия, не совместимые с работой на должности прокурора или следователя в органах прокуратуры, грубое нарушение требований статей 30 и 31 Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджана, а также статьи 34 закона «О прокуратуре». В отношении Руфата Сафарова было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное неоднократно.