Делегация Курдистана отправилась в Багдад

Делегация Регионального правительства Курдистана направилась в Багдад на переговоры с официальными иракскими властями по поводу планируемого референдума о независимости Курдистана. Об этом сообщает Reuters.

«Делегация будет обсуждать референдум, однако референдум в любом случае будет. Как мы говорили ранее, мы проведем переговоры с Багдадом до референдума, во время и после», — рассказал ведущий советник курдского лидера Хошияр Зебари.

Референдум о независимости Иракского Курдистана планируется 25 сентября.