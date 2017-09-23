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Делегация Курдистана отправилась в Багдад

 

Делегация Регионального правительства Курдистана направилась в Багдад на переговоры с официальными иракскими властями по поводу планируемого референдума о независимости Курдистана. Об этом сообщает Reuters.

«Делегация будет обсуждать референдум, однако референдум в любом случае будет. Как мы говорили ранее, мы проведем переговоры с Багдадом до референдума, во время и после», — рассказал ведущий советник курдского лидера Хошияр Зебари.

Референдум о независимости Иракского Курдистана планируется 25 сентября.

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