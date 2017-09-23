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Очередной удар по «черному рынку» азартных игр

 

Компетентные органы усилили борьбу с лицами и объектами, организующими нелегальные азартные игры. На днях в столице проведено сразу несколько рейдов, в результате которых ряд заведений подобного типа закрыто, а в отношении их владельцев в рамках закона осуществлены самые жёсткие меры.

Как известно, «чёрный рынок» имеет от увлеченных азартными играми людей значительные доходы. Кроме этого организаторы незаконных игорных салонов «отмывают» «грязные» деньги, получая от этого преступного процесса еще более крупную прибыль.

В сущности, вся деятельность нелегальных игорных объектов построена на обмане клиентов и еще более серьезных деяниях. Игроманов здесь беззастенчиво срезают выигрыши, а если они составляют крупную сумму – вообще не выплачивают, понимаю, что жаловаться никто не будет, поскольку объект незаконный.

Организаторы не прошедших госрегистрацию игровых залов, онлайн-тотализаторах не выплачивают со своих прибылей налоги в бюджет государства, предпочитая разного рода мошеннические финансовые операции. Клиентов же они заманивают нереально высокими ставками, отчего достаточно большое число граждан, стремящихся получить в результате игры крупные деньги игрой, выходят на нелегальные игровые сайты.

По самым приблизительным подсчётам, азербайджанцы проигрывают в виртуальном пространстве миллионы долларов. Увлеченность азартных граждан нашей страны иностранными тотализаторами достигла опасных пределов. Через средства массовой информации таких игроманов постоянно предупреждают об обмане и печальных последствиях такой болезненной склонности.

В результате проводимых правоохранительными органами оперативных мероприятий в Сумгаите и разных районах Баку, можно сказать, ежемесячно обнаруживаются десятки мини-казино. Нередко заведения, которые в дневное время функционируют в качестве чайных домов и кафе, вечерами превращаются в места проведения покерных и иных игр. Азартных людей сюда ведет стремление заработать большие деньги лёгким путём.

Соответствующие организации уже много лет ведут борьбу, направленную на предотвращение незаконных действий подобного рода. Во исполнение указа президента Азербайджанской Республики «О внесении изменений в указ № 147 от 27 августа 2009 года «О применении закона «О физической культуре и спорте» были усилены меры и ужесточены требования, направленные против незаконных азартных спортивных игр. Помимо этого, полиция и различные ведомства были наделены большими полномочиями в целя предотвращения незаконных спортивных азартных игр. Министерству связи и высоких технологий было поручено принять необходимые меры для пресечения деятельности интернет-порталов и сайтов как местных, так и зарубежных виртуальных организаторов спортивных азартных игр, действующих без заключения договора с оператором таких предприятий в Азербайджане. Министерству внутренних дел и министерству по налогам было поручено обеспечить координацию деятельности по борьбе с организацией и проведением спортивных азартных игр, не прошедших гослицензирование, и принять меры для привлечения к ответственности лиц, незаконно организующих или проводящих эти игры.

Именно с реализацией мер, предписанных требованиями президентского указа, начались чёрные дни для индустрии азартных игр. Последние шаги, предпринятые правоохранительными органами, также направлены на реализацию указания главы государства, и проведенные в связи с этим мероприятия, дают основания утверждать, что правительство занимает непримиримую позицию по отношению к дельцам, играющих судьбами граждан, и что соответствующие меры по полному искоренению «чёрного рынка» будут проводиться и в будущем.

Отметим, что первым и единственным законным брендом азартных игр, действующим в Азербайджане, является «Topaz». В отличие от «чёрного рынка» «Topaz» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством страны. Кроме того, эта компания строго следует постановлению, запрещающему участие в спортивных азартных играх запрещено лицам младше 18 лет.

«Topaz» - официальный оператор спортивных азартных игр в Азербайджане и наряду с развлекательными функциями осуществляет отчисления значительных средств в государственный бюджет, что способствует созданию новых рабочих мест. Получаемая «Topaz» прибыль направляется и на развитие спорта - финансируются отдельные федерации и спортивные организации, а также решаются социальные проблемы спортсменов.

Отметим, что законодательством Азербайджана за организацию незаконного тотализатора и азартных игр без соответствующей лицензии предусмотрена серьёзная ответственность. Организаторов подобных действий ждёт крупный штраф и даже тюремное заключение.

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Очередной удар по «черному рынку» азартных игр
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