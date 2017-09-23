Меркель пригрозила России новыми санкциями

Лидеры стран «Большой семерки» готовы ужесточить санкции в отношении России в случае обострения ситуации на востоке Украины. Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом она отметила, что данная мера не является желанной ни для Германии, ни для других стран G7.

«Мы согласны с тем, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае необходимости (мы, правда, этого не хотим) ужесточить санкции, если ситуация того потребует», — сказала Меркель.