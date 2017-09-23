Подписаться на уведомления
 

Меркель пригрозила России новыми санкциями

 

Лидеры стран «Большой семерки» готовы ужесточить санкции в отношении России в случае обострения ситуации на востоке Украины. Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом она отметила, что данная мера не является желанной ни для Германии, ни для других стран G7.

«Мы согласны с тем, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае необходимости (мы, правда, этого не хотим) ужесточить санкции, если ситуация того потребует», — сказала Меркель.

1966 просмотров


Старости
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Сен 26° / 19°
25 Сен 26° / 16°
26 Сен 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Землетрясение в Дагестане почувствовали в Шеки
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили прийти на стадион
Борис Джонсон призвал Иран прекратить ракетные испытания
Меркель пригрозила России новыми санкциями
Зураба Соткилаву похоронили в Тбилиси
Очередной удар по «черному рынку» азартных игр
Делегация Курдистана отправилась в Багдад
Азербайджан установил дипотношения с Вануату
Мятежный следователь остался без адвоката
Лютфи Заде будет хоронить Гаджибала Абуталыбов
Китай и Южная Корея сообщили о землетрясении в КНДР
Автобус в Москве попал под обстрел
Иракская армия уничтожила более 200 боевиков
Эмин Агаларов: «Это глупость, что меня включили в черный список»
Скандальный российский фильм в азербайджанских кинотеатрах
Талибы убили полицейских в Афганистане
Лейла Шихлинская: «Меня не запугаешь одной статьей» владелец клиники укрывается от налогов
В Донецке подорвали министра «ДНР»
Лидер «Христианского государства» снова задержан
Арег Галстян: «Азербайджанское лобби в США догоняет армянское»
Трамп пожелал Меркель победы на выборах
Испания идет вкривь и вкось: репрессии в Барселоне наш комментарий
Турция пригрозила войной курдам
Джульетто и Бибилов любовь зла, полюбишь и Осетию
Эльмар Мамедъяров на переговорах по Карабаху в Нью-Йорке
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться