Борис Джонсон призвал Иран прекратить ракетные испытания

Глава МИД Великобритании, Борис Джонсон, призвал Иран прекратить «провокационные действия» — ракетные испытания.
«Чрезвычайно обеспокоен сообщениями о проведении Ираном ракетного испытания, противоречащего резолюции СБ ООН 2231. Призываю Иран прекратить провокационные действия», — написал министр в твиттере.
Ранее Тегеран сообщил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшахр».
По их словам, ракета способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета 2 тысячи километров.