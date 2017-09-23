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Борис Джонсон призвал Иран прекратить ракетные испытания

 

Глава МИД Великобритании, Борис Джонсон, призвал Иран прекратить «провокационные действия» — ракетные испытания.

«Чрезвычайно обеспокоен сообщениями о проведении Ираном ракетного испытания, противоречащего резолюции СБ ООН 2231. Призываю Иран прекратить провокационные действия», — написал министр в твиттере.

Ранее Тегеран сообщил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшахр».

По их словам, ракета способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета 2 тысячи километров.

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