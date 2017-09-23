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Лидера «Христианского государства» арестовали

 

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин по решению Таганского суда Москвы арестован до 22 ноября. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу названного суда.

Ранее, в субботу, стало известно о задержании активиста по делу об угрозах киносетям в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». Расследование ведется по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).

По мнению адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Алексея Учителя, Калинин имел прямое отношение к экстремистским акциям, связанным с «Матильдой».

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