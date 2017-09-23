В Париже не прекращаются беспорядки

На площади Республики в центре Парижа продолжились многотысячные протесты против реформы трудового законодательства, не стихающие с прошлой недели.

По данным РИА Новости, организатором акции выступил Жан-Люк Меланшон — глава движения «Непокорившаяся Франция».

«Браво всем мобилизовавшимся 23 сентября!» — написал он в своем Twitter, разместив фото с места событий со своим участием. Он также планирует выступить с речью на площади.

Демонстранты прошли от площади Бастилии к площади Республики, выкрикивая по пути: «Сопротивление!» и «Нет социальному перевороту!»

При этом активисты радикального «Черного блока» вошли в столкновение с представителями левой партии «Непокорившаяся Франция».