Глава МИД Сирии пожурил Эрдогана и похвалил Путина

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в наличии террористов в Сирии.

Об этом он сказал во время своего выступления на Генассамблее ООН, которое транслирует организация.

«Турция под руководством Эрдогана продолжает свою агрессивную политику в отношении сирийского народа», — отметил он.

Дипломат добавил, что Анкара «пребывает в иллюзии того, что терроризм поможет их подрывной деятельности в Сирии».

По словам Муаллема, позиция Турции прямо противоположна конструктивной позиции России и Ирана, руководимых соответственно Владимиром Путиным и Али Хаменеи.