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Мамедъяров и Налбандян обсуждают Карабах в Нью-Йорке фото

Автор: Отдел информации 

В Нью-Йорке началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении, сообщает на своей странице в соцсети Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

На встрече Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян обсуждают нагорно-карабахский конфликт.

Напомним, что 19 сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван намерен рассмотреть совместно с Азербайджаном условия возврата последнему "части территорий "НКР".

«Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать Карабаху», — отметил Налбандян, добавив, что иных подробностей сообщить не может.

«В противном случае переговоры провалятся», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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