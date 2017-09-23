Число беженцев из Мьянмы превысило 800 тыс. человек

Из погрузишейся в террор Мьянмы бежали уже 800 тыс. мусульман-рохинджа, гласят последние данные ООН.
Большинство переселенцев бегут из западного штата Ракхайн на территорию соседнего Бангладеш, власти которого бьют тревогу из-за нехватки мест для их размещения.
Столь великое число беженцев неуклонно растет с каждым днем. Еще на прошлой неделе сообщалось о 400 тыс. мигрантов.
Этой проблеме посвятил свое выступление на Генсассамблее ООН глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который призвал власти Мьянмы защитить мусульманское население от насилия.
Он отметил, что Саудовская Аравия «крайне обеспокоена и осуждает репрессивную политику властей Мьянмы» по отношению к народности рохинджа.