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Число беженцев из Мьянмы превысило 800 тыс. человек

 

Из погрузишейся в террор Мьянмы бежали уже 800 тыс. мусульман-рохинджа, гласят последние данные ООН.

Большинство переселенцев бегут из западного штата Ракхайн на территорию соседнего Бангладеш, власти которого бьют тревогу из-за нехватки мест для их размещения.

Столь великое число беженцев неуклонно растет с каждым днем. Еще на прошлой неделе сообщалось о 400 тыс. мигрантов.

Этой проблеме посвятил свое выступление на Генсассамблее ООН глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который призвал власти Мьянмы защитить мусульманское население от насилия.  

Он отметил, что Саудовская Аравия «крайне обеспокоена и осуждает репрессивную политику властей Мьянмы» по отношению к народности рохинджа.

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