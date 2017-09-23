Израиль обвинил Иран в провокации

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания, проведенные Ираном, провокацией и "попыткой проверить терпение" США и их союзников.

Иранское телевидение в субботу сообщало об успешном пуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью 2 тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.

"Баллистическая ракета, запущенная Ираном, — это не только провокация, демонстративный вызов Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль, но также попытка проверить уровень их терпения и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать не только странам Ближнего Востока, но всем странам свободного мира", — говорится в заявлении Либермана.

"Только представьте себе, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому. Мы не можем позволить этому случиться", — сказал он.