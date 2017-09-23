Подписаться на уведомления
 

Израиль обвинил Иран в провокации

 

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал ракетные испытания, проведенные Ираном, провокацией и "попыткой проверить терпение" США и их союзников.

Иранское телевидение в субботу сообщало об успешном пуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью 2 тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.

"Баллистическая ракета, запущенная Ираном, — это не только провокация, демонстративный вызов Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль, но также попытка проверить уровень их терпения и еще одно доказательство стремления Ирана стать мировой державой и угрожать не только странам Ближнего Востока, но всем странам свободного мира", — говорится в заявлении Либермана.

"Только представьте себе, что произойдет, если Иран получит ядерное оружие. А он стремится именно к этому. Мы не можем позволить этому случиться", — сказал он.

1216 просмотров


Старости
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Сен 26° / 19°
25 Сен 26° / 16°
26 Сен 23° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Полиция Каталонии отказывается переподчиниться
Главы генштабов Турции и Ирака обсудили Курдистан
Американские бомбардировщики приблизились к КНДР
Израиль обвинил Иран в провокации
Число беженцев из Мьянмы превысило 800 тыс. человек
Мамедъяров и Налбандян обсуждают Карабах в Нью-Йорке фото
Турецким военным разрешили и дальше воевать в Ираке
Глава МИД Сирии пожурил Эрдогана и похвалил Путина
В Швеции арестовали российских моряков
В Париже не прекращаются беспорядки
В Грузии умерла известная оперная певица
Лидера «Христианского государства» арестовали
Ильхам Алиев спасает грузинские леса
Землетрясение в Дагестане почувствовали в Шеки
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили прийти на стадион
Борис Джонсон призвал Иран прекратить ракетные испытания
Меркель пригрозила России новыми санкциями
Зураба Соткилаву похоронили в Тбилиси
Очередной удар по «черному рынку» азартных игр
Делегация Курдистана отправилась в Багдад
Азербайджан установил дипотношения с Вануату
Мятежный следователь остался без адвоката
Лютфи Заде будет хоронить Гаджибала Абуталыбов
Китай и Южная Корея сообщили о землетрясении в КНДР
Автобус в Москве попал под обстрел
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться