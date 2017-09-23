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Главы генштабов Турции и Ирака обсудили Курдистан

 

Глава Генштаба ВС Ирака Осман аль-Ганими и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили на переговорах в Анкаре запланированный на 25 сентября референдум в курдской автономии Ирака и другие угрозы безопасности в регионе, говорится в субботнем заявлении Генштаба ВС Турции.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок — 25 сентября.

"Главы генштабов ВС Турции и Ирака обсудили, прежде всего, референдум в курдской автономии Ирака, а также другие угрозы стабильности и безопасности в регионе. Они обговорили сферы сотрудничества для защиты региональной безопасности, обменялись мнениями о необходимости продолжения эффективного сотрудничества на приграничной территории", — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Ирака и "выразили готовность к совместной борьбе с террористическими организациями, прежде всего с ИГ и Рабочей партией Курдистана".

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