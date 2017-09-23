Китай резко ограничил торговлю с Северной Кореей

Китай резко ограничивает торговлю с КНДР. Во исполнение последней резолюции Совбеза ООН прекращены поставки режиму Ким Чен Ына топлива, а из Кореи больше не покупают текстиль. Китай до настоящего времени выступал одним из основных торговых партнеров Северной Кореи.

По данным министерства торговли КНР, отныне в Корею будут ввозить ограниченное количество нефтепродуктов. Также прекращаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа. Запрет касается и той продукции, которая уже находится на границе, но еще не прошла таможенные процедуры.

Кроме того, Пхеньян сможет получать не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов от государств - членов ООН.