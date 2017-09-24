Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что «наши ракеты неизбежно посетят всю территорию США», передает Reuters.

Он добавил,что таким будет ответ КНДР на оскорбление ее лидера президентом США, назвавшим Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

«Благодаря такой длительной и трудной борьбе мы, наконец, находимся всего в нескольких шагах от успешного завершения государственной ядерной силы», — отметил министр.

Глава северокорейского МИДа добавил, что «безнадежно надеяться» на то, что вследствие санкций КНДР изменит свою позицию по ядерному оружию.