Эрдоган: "Трамп не обсуждал со мной российское оружие"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп на переговорах с ним в Нью-Йорке не затрагивал вопрос о закупке Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

"Трамп не посчитал нужным затронуть вопрос о закупках данных систем. Это является свидетельством нашей решительной позиции. Кроме того, если сами США не могут нам что-либо предложить, то они не могут и говорить на эту тему", — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по пути из США, где он участвовал в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Его цитирует телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что главным в повестке его встречи с Трампом были вопросы, касающиеся Ирака и Сирии, а также деятельности организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на выдаче которого из США настаивает Анкара.