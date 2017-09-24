Франция озабочена действиями Ирана

Французские власти крайне обеспокоены проведенными Ираном ракетными испытаниями и призывают Тегеран прекратить дестабилизирующие действия в регионе, говорится в заявлении официального представителя МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.
Иранское телевидение в субботу сообщило об успешном запуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью 2 тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.
"Франция крайне озабочена запуском баллистической ракеты, о котором Иран сообщил сегодня", — заявила Ромате-Эспань, отметив, что подобные испытания противоречат резолюции 2231 СБ ООН.