Неймар стал самым оплачиваемым футболистом мира

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар получает более 3 миллионов евро в месяц. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источника немецкого издания, в расчете на один день месячный оклад 25-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро. Таким образом, Неймар зарабатывает порядка 4 тысяч евро в час. Отмечается также, что форвард проживает в особняке в девяти километрах от Парижа, поденная аренда которого обходится в 14 тысяч евро.

Если информация Der Spiegel верна, то Неймар является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее им считался нападающий китайского «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, годичное жалованье которого составляет 35 миллионов евро.