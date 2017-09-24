Подписаться на уведомления
 

Неймар стал самым оплачиваемым футболистом мира

 

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар получает более 3 миллионов евро в месяц. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источника немецкого издания, в расчете на один день месячный оклад 25-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро. Таким образом, Неймар зарабатывает порядка 4 тысяч евро в час. Отмечается также, что форвард проживает в особняке в девяти километрах от Парижа, поденная аренда которого обходится в 14 тысяч евро.

Если информация Der Spiegel верна, то Неймар является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее им считался нападающий китайского «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, годичное жалованье которого составляет 35 миллионов евро.

315 просмотров


Старости
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
25 Сен 26° / 16°
26 Сен 23° / 16°
27 Сен 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Папу римского обвинили в распространении ереси
Неймар стал самым оплачиваемым футболистом мира
Франция озабочена действиями Ирана
Эрдоган: "Трамп не обсуждал со мной российское оружие"
КНДР пообещала ударить по США громкое заявление в ООН
Китай резко ограничил торговлю с Северной Кореей
Полиция Каталонии отказывается переподчиниться
Главы генштабов Турции и Ирака обсудили Курдистан
Американские бомбардировщики приблизились к КНДР
Израиль обвинил Иран в провокации
Число беженцев из Мьянмы превысило 800 тыс. человек
О чем говорили Мамедъяров и Налбандян в Нью-Йорке фото, обновлено 01:11
Турецким военным разрешили и дальше воевать в Ираке
Глава МИД Сирии пожурил Эрдогана и похвалил Путина
В Швеции арестовали российских моряков
В Париже не прекращаются беспорядки
В Грузии умерла известная оперная певица
Лидера «Христианского государства» арестовали
Ильхам Алиев спасает грузинские леса
Землетрясение в Дагестане почувствовали в Шеки
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили прийти на стадион
Борис Джонсон призвал Иран прекратить ракетные испытания
Меркель пригрозила России новыми санкциями
Зураба Соткилаву похоронили в Тбилиси
Очередной удар по «черному рынку» азартных игр
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться