Папу римского обвинили в распространении ереси

Несколько десятков консервативных католических теологов обвинили папу римского Франциска в ереси, сообщает Associated Press.

По информации агентства, священники написали письмо, в котором объявили Франциска в чрезмерных послаблениях для разведенных и повторно вступивших в брак католиков.

Письмо обвиняет папу в распространении семи еретических тезисов относительно брака, нравственной жизни и церковных таинств. Сообщается также , что никаких комментариев от понтифика в связи с данной информацией не поступало.