Молодым лидерам Евразии посоветовали брать пример с haqqin.az

На завершающемся накануне в Москве Форуме молодых лидеров государств Евразии наш сайт haqqin.az был указан как один из лучших примеров удачной подачи материалов. Прежде всего, в плане заголовков. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az из Москвы.

Отметим, что Форум молодых лидеров государств Евразии организовали политологический центр «Север-Юг» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Во время обсуждения в секции «Имидж и интернет: построение бренда в молодежном медиа-пространстве» Олег Дмитриев, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», проанализировав информационные ресурсы ряда стран СНГ, посчитал, что именно haqqin.az ведет успешную работу, привлекая читателей.