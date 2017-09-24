Молодым лидерам Евразии посоветовали брать пример с haqqin.az

На завершающемся накануне в Москве Форуме молодых лидеров государств Евразии наш сайт haqqin.az был указан как один из лучших примеров удачной подачи материалов. Прежде всего, в плане заголовков. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az из Москвы.
Отметим, что Форум молодых лидеров государств Евразии организовали политологический центр «Север-Юг» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Во время обсуждения в секции «Имидж и интернет: построение бренда в молодежном медиа-пространстве» Олег Дмитриев, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», проанализировав информационные ресурсы ряда стран СНГ, посчитал, что именно haqqin.az ведет успешную работу, привлекая читателей.
Советник гендиректора МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев демонстрирует на Форуме haqqin.az