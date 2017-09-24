Подписаться на уведомления
 

Молодым лидерам Евразии посоветовали брать пример с haqqin.az

Автор: Отдел информации 

На завершающемся накануне в Москве Форуме молодых лидеров государств Евразии наш сайт haqqin.az был указан как один из лучших примеров удачной подачи материалов. Прежде всего, в плане заголовков. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az из Москвы.

Отметим, что Форум молодых лидеров государств Евразии организовали политологический центр «Север-Юг» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Во время обсуждения в секции «Имидж и интернет: построение бренда в молодежном медиа-пространстве» Олег Дмитриев, советник генерального директора МИА «Россия сегодня», проанализировав информационные ресурсы ряда стран СНГ, посчитал, что именно haqqin.az ведет успешную работу, привлекая читателей.

Советник гендиректора МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев демонстрирует на Форуме haqqin.az

106 просмотров


Старости
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
МИД Азербайджана: «Налбандян выставил себя на посмешище»
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
25 Сен 26° / 17°
26 Сен 23° / 16°
27 Сен 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0342 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Молодым лидерам Евразии посоветовали брать пример с haqqin.az
Папу римского обвинили в распространении ереси
Неймар стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Франция озабочена действиями Ирана
Эрдоган: "Трамп не обсуждал со мной российское оружие"
КНДР пообещала ударить по США громкое заявление в ООН
Китай резко ограничил торговлю с Северной Кореей
Полиция Каталонии отказывается переподчиниться
Главы генштабов Турции и Ирака обсудили Курдистан
Американские бомбардировщики приблизились к КНДР
Израиль обвинил Иран в провокации
Число беженцев из Мьянмы превысило 800 тыс. человек
О чем говорили Мамедъяров и Налбандян в Нью-Йорке фото, обновлено 01:11
Турецким военным разрешили и дальше воевать в Ираке
Глава МИД Сирии пожурил Эрдогана и похвалил Путина
В Швеции арестовали российских моряков
В Париже не прекращаются беспорядки
В Грузии умерла известная оперная певица
Лидера «Христианского государства» арестовали
Ильхам Алиев спасает грузинские леса
Землетрясение в Дагестане почувствовали в Шеки
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили прийти на стадион
Борис Джонсон призвал Иран прекратить ракетные испытания
Меркель пригрозила России новыми санкциями
Зураба Соткилаву похоронили в Тбилиси
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться