Трамп ответил министру Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН, в ходе которой тот назвал главу Белого дома психически больным человеком. Трамп также пригрозил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что его "скоро не будет", передает РИА Новости.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!