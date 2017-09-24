Трамп ответил министру Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН, в ходе которой тот назвал главу Белого дома психически больным человеком. Трамп также пригрозил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что его "скоро не будет", передает РИА Новости.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". Он также выразил уверенность, что Трамп превратил Белый дом в "шумный рынок", и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", — сказал министр.

На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем".