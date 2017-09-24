Сопредседатели МГ ОБСЕ о встрече Алиева и Саргсяна

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке. Заявление опубликовано сегодня на сайте организации.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шеффер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик провели на полях Генассамблеи ООН отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном, а затем присутствовали на состоявшихся переговорах между ними.

Основная цель консультаций заключалась в обсуждении текущей ситуации в зоне конфликта, изучении путей активизации переговорного процесса и подготовке к предстоящей встрече между президентами Азербайджана и Армении»,- отмечается в заявлении.

Сопредседатели ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по оставшимся ключевым вопросам урегулирования. Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в деле подготовки к успешному саммиту в ближайшем будущем.

Сопредседатели также встретились с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и заместителем генсеком ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом, чтобы обсудить ситуацию на местах, а также последние события в мирном процессе и проинформировать их о подготовке к следующей встречи высокого уровня.