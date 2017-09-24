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СГБ объявляет йогу фото

Автор: Отдел информации 

Сегодня, 24 сентября, в Центре культуры Службы государственной безопасности проходит церемония открытия курсов йоги, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, курсы начнут функционировать с завтрашнего дня. Сотрудники СГБ смогут заниматься йогой на этих курсах бесплатно, остальные граждане – на платной основе.

На церемонии открытия курсов йоги выступил глава Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

В своем выступлении глава СГБ отметил, что Азербайджан является одной из самых прогрессивных стран мира, основы государственности которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В настоящее время Азербайджан достиг больших политических и экономических успехов. По словам главы СГБ, Азербайджан также является и успешной спортивной страной, где каждый гражданин должен пропагандировать здоровый образ жизни.

Мадат Гулиев выразил надежду на то, что и сотрудники СГБ, и простые граждане будут активно заниматься йогой и что занятия йогой будут способствовать тому, что люди перейдут на здоровый образ жизни.

Затем на церемонии открытия выступил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана, который поблагодарил правительство Азербайджана и руководство СГБ за пропаганду йоги. Посол Индии также выразил надежду на то, что большая часть азербайджанцев выберет здоровый образ жизни.

Отметим, что йога — понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния.

 

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