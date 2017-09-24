Мадат Гулиев: «Сотрудники СГБ расследуют убийства азербайджанцев в Ираке»

«За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, состояли в террористической организации «Исламское государство», - заявил сегодня глава Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
По его словам, около 900 азербайджанцев состояли в ИГИЛ.
«85 из них задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство из них погибли в боях. В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 азербайджанцев были убиты. Наши сотрудники в настоящее время находятся в Ираке и выясняют достоверность этой информации»,- сказал Мадат Гулиев.