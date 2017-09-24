Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков "Исламского государства" севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США. Снимки размещены на официальной странице ведомства в Facebook.

"С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа "Хаммер", находящихся на вооружении спецназа США", — сообщает ведомство в Facebook.

В ведомстве отмечают, что на снимках отчетливо видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ. При этом вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции.

"Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", — заключили в минобороны России.