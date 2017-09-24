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Северная Корея "уничтожила" американские самолеты и авианосец видео

 

Пхеньян опубликовал серию фото и видеоколлажей, на которых северокорейские ракеты "уничтожают" американские бомбардировщики и авианосец "Карл Винсон", сообщает агентство "Ренхап".

Видео, выложенное на сайте DPRK Today, начинается с нарезки выступления президента США Дональда Трампа перед личным составом базы Эндрюс в Мэриленде. Далее показываются фотографии бомбардировщиков B-1B и истребителей F-15C, которые с помощью компьютерной графики "уничтожаются" ракетами. Аналогичным образом северокорейская подлодка "атакует" атомный авианосец "Карл Винсон".

Ролик появился вскоре после того, как бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве над побережьем КНДР, приблизившись к границе демилитаризованной зоны.

Ранее Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, на что северокорейский лидер Ким Чен Ын высказал ответные угрозы в адрес США. В Пентагоне полет бомбардировщиков назвали "демонстрацией решимости" и богатого арсенала "военных вариантов".

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