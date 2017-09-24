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Завтра в Баку будет пасмурно

 

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 18 - 21, днем - 25 - 30; в Баку соответственно 19 - 21 и 26 - 28 градусов тепла.

Атмосферное давление увеличится с 762 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70 - 80, днем - 50 - 60 процентов.

В районах Азербайджана в понедельник ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами возможен туман. Порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью - 15 - 20, днем - 27 - 32; в горах соответственно 10 - 15 и 18 - 23 градусов тепла.

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