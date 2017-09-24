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Ильхам Алиев в Сальяне

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район, сообщает АзерТАдж.

Возложив цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в Сальяне, президент Азербайджана почтил его память.

Глава исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов проинформировал главу государства о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели Сальяна значительно улучшились, построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной сфере.

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