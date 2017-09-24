Ильхам Алиев в Сальяне

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сальянский район, сообщает АзерТАдж.
Возложив цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в Сальяне, президент Азербайджана почтил его память.
Глава исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов проинформировал главу государства о проводимой в последние годы в районе работе, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели Сальяна значительно улучшились, построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы производственные предприятия в сельскохозяйственной сфере.