Иран обстрелял Иракский Курдистан

Приграничный курдский район Ирака подвергся сегодня утром минометному обстрелу с иранской территории. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, несколько артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны Ирана, упали в районе пограничного перехода Хадж Омран на границе с Иракским Курдистаном.

Как передает телеканал Al Jazeera, иранский Корпус стражей исламской революции начал учения в районе границы с Курдистаном.

На 25 сентября в Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира. Тегеран ранее заявил, что проведение плебисцита и отделение курдов автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираком и приведет к закрытию границы с регионом.