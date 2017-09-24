Акции протеста сторонников Додона в Молдавии

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии 24 сентября проводит акции протеста против правящей парламентской коалиции, а также за организацию референдума об усилении власти президента, сообщает Интерфакс.

Акции протеста проходят сразу в нескольких регионах страны — на севере Молдавии в Бельцах, в центральной части в Новых Аненах и на юге в Кахуле.

В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон заявил, что акции протеста 24 сентября «будут лишь прелюдией к возможному отстранению нынешней власти».

Додон в марте назначил консультативный референдум, который должен был пройти в сентябре, но правящая коалиция не поддержала его инициативу, оспорив ее в Конституционном суде, референдум соответственно отменившем.

Отметим, что ранее председатель Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу на заседании парламента страны выдвинул требование о начале процедуры импичмента президента Додона.