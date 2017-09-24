Еще одно землетрясение у побережья Мексики

У побережья Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC. Эпицентр находился в 51 километре к югу от города Паредон в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Ранее в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Случившиеся на юге Мексики, они повторились в Мехико, где разрушено было 44 дома. Впоследствии сообщалось еще о двух землетрясениях магнитудой соответственно 5,8 и 6,1. Жертвами стихии, по последним данным, стали 305 человек.