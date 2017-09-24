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Началось онлайн-голосование на референдуме о независимости Курдистана

 

Онлайн-голосование началось на референдуме о независимости Иракского Курдистана, сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, передает РИА Новости.

Голосование организовано для проживающих за границей граждан Ирака, имеющих статус резидентов Иракского Курдистана или "курдских районов, расположенных за пределами Курдистана" (имеются в виду спорные курдонаселенные территории). Первым проголосовавшим стал бизнесмен курдского происхождения, живущий в Китае.

Электронное голосование началось на специально организованном комиссией сайте e-voting.krd. Проголосовать можно только после регистрации на сайте, в ходе которой нужно подтвердить свое иракское гражданство и прочие личные данные. Несмотря на то, что голосование уже началось, регистрация еще продолжается. В данной связи в комиссии, однако, затруднились сообщить, сколько всего граждан уже зарегистрировалось для онлайн-голосования.

На 25 сентября в Курдистане был запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира. Тегеран ранее заявил, что проведение плебисцита и отделение курдов автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираком и приведет к закрытию границы с регионом.

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