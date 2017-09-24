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Центр борьбы со СПИДом опровергает МВД: бакинские геи не ВИЧ-инфицированы

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Руководство Центра по борьбе со СПИДом Минздрава Азербайджана категорически не согласно с заявлением пресс-службы МВД. Никаких обращений со стороны полиции по поводу принудительного обследования на наличие вируса иммунодефицита лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не было, сообщили haqqin.az в центре.

Комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о том, что в ходе задержания полицией занимавшихся проституцией представителей секс-меньшинств было проведено принудительное медобследование и выявлены ВИЧ-инфицированные, сотрудники Центра по борьбе со СПИДом пояснили, что, соответствии с законодательством, в принудительном порядке осмотр и анализы на ВИЧ возможны только по решению суда и только в случае выявления фактов преднамеренного заражения вирусом иммунодефицита человека.

Что же касается недавнего рейда полиции, то никаких приводов в СПИД-центр представителей лиц нетрадиционной секс-ориентации и даже уточнений, состоят ли те или иные из них на соответствующем медицинском учете, не было. Ни одно из этих лиц не прошло обследования в центре по специальному предписанию полиции, утверждают в названном учреждении.

Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов данное заявление подтвердил, отметив, что органы полиции никаких сведений о принудительном медицинском обследовании на ВИЧ задержанных представителей секс-меньшинств в СМИ не передавали, поскольку таких обследований не проводилось. В связи же с распространенными прессой сообщениями о якобы выявленных в ходе рейда ВИЧ-больных  Э.Захидов выразил свое недоумение.

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