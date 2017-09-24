С каждым годом все больше азербайджанских туристов посещают Грузию. И хотя эта страна сумела наладить условия для отдыха гостей из-за рубежа почти на европейском уровне, в поездке может случиться всякое. Порой и такое, что самим приезжим с проблемой не справиться – приходится обращаться за помощью в посольство своей страны.

Haqqin.az решил выяснить, по какому поводу чаще всего обращаются наши граждане в дипломатическое представительство своей страны в Тбилиси и не очень ли они досаждают его сотрудникам.

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов успокоил, заверив, что обычно ничего страшного не случается - как правило, все затруднения наших граждан сводятся к утере документов.

«Что поделать, приходится предоставлять таким рассеянным соотечественникам специальное письмо, позволяющее им вернуться на родину. Каких-то особых обращений, связанных, к примеру, с криминалом, нарушением прав зарубежных граждан, практически не отмечалось», - сказал посол.

Д.Гасанов посчитал нужным отметить, что грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются, а открытие новой азербайджанской авиакомпании Buta Airways, которая выполняет рейсы Баку - Тбилиси и обратно, а также запланированный на конец этого года запуск железнодорожного маршрута Баку – Тбилиси - Карс послужат еще большему укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Отметим, что в прошлом году Грузию посетили 1 млн 523 тысячи азербайджанских туристов. Статданные по нынешнему году пока подводятся, но они наверняка превысят прежний результат.