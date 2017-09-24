В Армении всем хорошо известно, что любая деятельность в стране с прибылью более 100 тысяч драм, в том числе и обычная зарплата, позволительна только с разрешения первого лица государства. То есть он, и только он, самолично проверив такого «богатея», дает добро на улучшение его благосостояния.

Казалось бы, абсурд, когда глава государства, у которого дел, казалось бы, по горло, решает, кому можно питаться нормально (а что еще можно себе позволить при нынешней дороговизне за 250 долларов?!), а кто ее не удостоился чести есть досыта. Однако у кого-кого, а у Сержика Саргсяна всё продумано и просчитано. Такой метод управления дает возможность контролировать всё и вся, обезопасив себя от посягательств на собственное многомиллиардное состояние. Только себя самого он наградил правом захвата чужого бизнеса и чужого капитала.

Да и с другой стороны, сытый человек может ведь задуматься еще о чем-то, кроме хлеба насущного, что уже нежелательно, а если этот сытый еще умеет и правильно думать, анализировать и выстраивать связь между причиной и следствием – он становится по-настоящему опасен для режима. Такого надо срочно загнобить в застенках, дабы другим неповадно было.

Вот почему армянские тюрьмы забиты инакомыслящими, понимай, задумавшимися как минимум о том, почему в государстве только власть богатеет.

Понятное дело, что у официального первого лица Армении есть свои холуи, которые и занимаются всеми этими проверками, обязательно докладывая о своих изысканиях. В госструктурах, особенно силовых в поте лица трудятся на благо родного президента в основном не гнушающиеся ничем люди.

Впрочем, и такая стабильность весьма ненадежна, чему пример судьба семьи бывшего премьер-министра Овика Абрамяна. Дали ему зеленую свет на грабежи всего на два коротких года, а потом вышвырнули вон, потому что так было нужно Самому. И теперь он со своим почерпнутым в армянском правительстве опытом воровать и мошенничать со всем своим награбленным капиталом перебирается в Африку, в Конго. Он собирается там открыть зал игровых автоматов. И то верно, не будет же человек, обученный Сержиком Саргсяном, ввозить пшеницу, чтоб накормить голодающих африканцев?!

Или вот на горизонте армянского бизнеса замаячила новая, совершенно незнакомая общественности бизнесвумен, взявшаяся восстанавливать заводы по переработке нефти в Мегри. Вумен утверждает, что делает это «заботясь исключительно об армянском народе» В своем интервью одному армянскому изданию новоявленная благодетельница народа Сильва Амбарцумян заявила: «По трубам подведем нефть и начнем переработку – это будет очень эффективно. У нас были такие заводы в прошлом, я хочу их восстановить, открыть рабочие места, чтобы повлиять на миграцию. Человек всегда предпочтет остаться на родине, хоть и за маленькую зарплату он будет работать здесь».

Ключевые в этой декларации – «за маленькую зарплату, своего рода месседж армянскому обществу – как горбатились, так и будете горбатиться за копейки. А почему нет? Работы все равно нет и не предвидится, а к рабству за 25 лет правления воров и экстремистов уже привыкли.

Что такое нефть и какие можно получить доходы – тоже ясно. Похоже, скоро в Армении грянет очередной бум - все бросятся строить нефтеперерабатывающие заводы. Так в свое время было с электричеством, когда каждый начальник дочернего предприятия «Армэлектростанции» в марзах (районах) даже на небольших речушках в своих владениях строили ГЭС, совершенно не считаясь с тем уроном, который наносили этим природе страны. А теперь пойдет новая мода - на нефтеперерабатывающие заводы. И если попытка удастся и мегрийский завод будет приносить завидные прибыли своей хозяйке, что немудрено при использовании рабского труда населения, правительство не преминет распорядиться и дальше расширять эту сферу, не считаясь ни с какими экологическими стандартами и нормами, не говоря уже о наличии хоть какой-то специальной госпрограммы.

Какие опасности для страны, народа таятся в гиперразвитии нефтеперерабатывающей сферы (а для Армении 5 заводов – уже гипер) и к каким плачевным результатам это может привести в такой территориально небольшой стране, стране, захватчиков власти не волнует.

Все будто забыли о пожарах в Хосровском заповеднике, Артаване, Ванадзоре, Вайоцдзоре, Бюракане… И беспрестанное предупреждение Гидрометцентра Армении климате региона, способствующем пожароопасности, никого не останавливает. Не исключено, что горело неспроста – поджоги происходили по приказу властей.

Террористы, умудрились скинуть с себя вину и представить пожары как стихийное бедствие, хотя и экологи, и сотрудники нацбезопасности (теперь уже, конечно, бывшие) утверждали другое.

В Артаване поджигателя даже нашли. Им оказался якобы электрик села. Завели уголовное дело, которое вскоре благополучно заглохло. А в сгоревшем лесу Бюракана нашли и доказательство намеренного поджога - воздушный шар, начиненный специальной смесью, правда, слегка подгоревший. Отправили в соответствующие инстанции на исследования и экспертизу. И все - также заглохло.

Пока нет никаких доказательств, что Хосровский заповедник, больше половины которого сгорело, тоже специально спалили. Еще бы, ведь именно на эту заповедную зону были выделены грантовые миллионы, которые «сгорели», открыв путь для новых поступлений с последующими грабежами.

Вот так украдут, подожгут, а сами сбегут в Африку. И никаких доказательств – огонь уничтожил, а пепел смыла вода. Все награбленное режимом уже давно переведено в америки и европы. И у всех его проводников всегда готовы самолеты для безопасного бегства из Армении в случае форс-мажорных обстоятельств.

Ну а пока с молчаливого согласия международных сообществ, дипмиссий иностранных государств, а главное – Москвы экстремистская группировка в Армении благополучно продолжает свой шабаш и строит нефтеперерабатывающие заводы…