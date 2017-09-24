Редакцию haqqin.az попросили выяснить, насколько правомерно некоторые медицинские учреждения требуют, чтобы родственники пациента стали донорами – то есть сдали в Республиканский банк крови при Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии 300 граммов собственной крови. В частности, такое требование недавно предъявили в Республиканском перинатальном центре родным роженицы, которой было необходимо кесарево сечение.

Проштудировав закон Азербайджанской Республики «О донорстве крови и ее компонентов», мы узнали, что, согласно статье 1 этого нормативного акта, донорство в нашей стране осуществляется на абсолютно добровольных началах. А вот о том, что родственники рожениц или иных пациентов обязаны сдавать кровь, в законе ни слова.

Чтобы удостовериться, насколько полученная от читателей информация соответствует действительности, обратились и в Республиканский Банк крови при Научно-исследовательском институте гематологии, и Республиканский перинатальный центр.

Как объяснили в перинатальном центре, у них нет своего запаса крови. «Если нам нужна кровь для роженицы, ее родственник вместе с нашим сотрудником отправляется в Банк крови, где нам предоставляют необходимую группу крови. А родственник роженицы сдает в Банке свою кровь в качестве донора», - сказал сотрудник центра.

Главврач Банка крови при Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии Ариз Алиев также подтвердил информацию о том, что родственники рожениц сдают кровь.

На наш вопрос, насколько это правомерно, А.Алиев предложил обратиться к директору Банка крови Парване Гаджиевой.

«Специального закона по этому поводу не существует», - признала Парвана Гаджиев, однако при обращении в Перинатальный центр родственникам роженицы предлагают либо купить кровь в клиниках, которые перешли на хозяйственный расчет, либо сдать собственную кровь в Банке крови.

«Донорство - дело сугубо добровольное. Мы в любом случае предоставляем роженице необходимое количество крови», - отметила директор Банка крови.