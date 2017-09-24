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Украина применила в Донбассе ударные беспилотники

 

Оперативное командование так называемой «Донецкой народной республики» фиксирует увеличение случаев применения украинскими силовиками беспилотных летательных аппаратов, снаряженных осколочными боеприпасами, сообщил журналистам представитель «ДНР» Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«В последнее время активизировалось применение украинскими военнослужащими беспилотных летательных аппаратов, в том числе, кустарного производства. При этом БПЛА могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами. Уже зафиксирована работа двух подобных беспилотников, при этом отмечается, что их уничтожение дежурными средствами ПВО ДНР сопровождается дополнительной детонацией взрывчатых веществ», — сказал он.

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Украина применила в Донбассе ударные беспилотники
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