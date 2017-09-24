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США выступили за полное отстранение России от Олимпиады-2018

 

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх - 2018 в Пхенчхане, сообщает The Guardian.

«Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее закоренелой допинговой практики. Допустить же к состязаниям лишь нейтральных российских спортсменов, доказавших свою "чистоту"», — сказал Тайгарт.

По его словам, все идет к тому, что Россию до соревнований допустят, но это станет тревожным сигналом для всего мирового спорта. «Любая другая мера в отношении России, кроме отстранения, практически равноценна освобождению преступника из тюрьмы», — добавил функционер.

14 сентября национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, среди которых были представители США, Великобритании и Канады, выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Их поддержали 12 других соответствующих агентств.

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