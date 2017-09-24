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Итальянский модельер подал в суд на Иванку Трамп

 

Итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп: истец считает, что у него украли запатентованный дизайн обуви, сообщает агентство Bloomberg.

Осорио, занимающий пост креативного директора бренда Aquazzura, обнаружил сходство между своим главным творением — туфлями "Дикая штучка" и парой обуви "Хетти" от Иванки Трамп. Обувь итальянца стоит $785, эту модель носят знаменитости, тогда как босоножки от дочери американского президента можно приобрести всего за $65.

"Едва ли не больше всего в модной индустрии раздражает, когда кто-то бессовестно крадет твой запатентованный дизайн. Стыдно должно быть Иванке!" — пишет бренд на своей странице в Instagram.

Изначально Эдгардо Осорио не хотел идти в суд: модный дом попросил компанию Иванки Трамп снять модель  с продажи, уничтожить оставшиеся на складах партии, отменить рекламную кампанию и передать уже заработанные от продажи этой модели деньги "правообладателю". Фирма дочери президента США отказалась выполнить эти требования, однако спор еще может быть урегулирован в досудебном порядке: первое слушание по делу назачено на март будущего года.

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