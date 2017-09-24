Итальянский модельер подал в суд на Иванку Трамп

Итальянский модельер Эдгардо Осорио подал в суд на дочь президента США Иванку Трамп: истец считает, что у него украли запатентованный дизайн обуви, сообщает агентство Bloomberg.

One of the most disturbing things in the fashion industry is when someone blatantly steals your copyright designs and doesn't care. You should know better. Shame on you @ivankatrump! Imitation is NOT the most sincere form of flattery. #aquazzura #ivankatrump Proud of mine #madeinitaly #italiansdoitbetter 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Публикация от AQUAZZURA by Edgardo Osorio (@aquazzura) Мар 4 2016 в 5:30 PST

Осорио, занимающий пост креативного директора бренда Aquazzura, обнаружил сходство между своим главным творением — туфлями "Дикая штучка" и парой обуви "Хетти" от Иванки Трамп. Обувь итальянца стоит $785, эту модель носят знаменитости, тогда как босоножки от дочери американского президента можно приобрести всего за $65.

"Едва ли не больше всего в модной индустрии раздражает, когда кто-то бессовестно крадет твой запатентованный дизайн. Стыдно должно быть Иванке!" — пишет бренд на своей странице в Instagram.

Изначально Эдгардо Осорио не хотел идти в суд: модный дом попросил компанию Иванки Трамп снять модель с продажи, уничтожить оставшиеся на складах партии, отменить рекламную кампанию и передать уже заработанные от продажи этой модели деньги "правообладателю". Фирма дочери президента США отказалась выполнить эти требования, однако спор еще может быть урегулирован в досудебном порядке: первое слушание по делу назачено на март будущего года.