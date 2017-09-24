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Большинство каталонцев считают референдум о независимости нелегитимным данные опроса

 

Почти 60% каталонцев признают, что референдум, который власти автономного сообщества собираются провести 1 октября, не будет иметь никакой юридической силы для провозглашения независимости, свидетельствуют результаты опроса центра изучения общественного мнения Metroscopia, передает РИА Новости.

На вопрос, можно ли считать голосование 1 октября законным с международной точки зрения, 57% каталонцев ответили отрицательно, 38% — утвердительно, остальные не определились или же отказались отвечать. При этом 82% каталонцев считают, что путь к решению конфликта – в проведении референдума, согласованного с центральными властями в Мадриде. Опрос проводился с 18 по 21 сентября на всей территории Каталонии, в нем приняли участие 2200 человек.

Полагают, что референдум 1 октября удастся провести на всей территории автономного сообщества 40% опрошенных, треть говорит, что голосование пройдет лишь в некоторых районах Каталонии, а двое из десяти респондентов убеждены, что голосования вообще не будет.

Подавляющее большинство (79%) опрошенных считают, что политика правой Народной партии во главе с Мариано Рахоем в отношении Каталонии лишь усугубила проблему и привела к росту националистических настроений в автономном сообществе, а 65% уверены, что при смене правительства заключить соглашение о референдуме будет проще.

При этом подавляющее большинство каталонцев – вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности – уверены, что применение 155 статьи конституции (то есть де-факто лишение Каталонии статуса автономии и передача полномочий Женералитета правительству в Мадриде) не решит проблему. 61% считает, что такой шаг лишь усугубит ситуацию, а 13% думают, что это, напротив, поможет сгладить конфликт.

Если бы сейчас в Каталонии прошли досрочные выборы, то националистические партии (Левые республиканцы Каталонии, Кандидатура народного единства и Каталонская европейская демократическая партия) потеряли бы абсолютное большинство в региональном парламенте: в общей сложности у них было бы 66 мандатов из 135 (сейчас – 71, что позволило принять "закон о референдуме" и "закон о переходном периоде", несмотря на то, что это голосование не признала оппозиция). В этом опросе, который проводил центр изучения общественного мнения NC Report, приняли участие 1255 человек.

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Большинство каталонцев считают референдум о независимости нелегитимным данные опроса
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