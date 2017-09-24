Президент Афганистана дал совет желающим вести переговоры с Трампом

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом требуют подготовки, ему необходимо объяснить все не более чем за две минуты, заявил в эфире CNN президент Афганистана Ашраф Гани.

На вопрос, каков Трамп на переговорах, Гани ответил: "Он заинтересованный, информированный, готовый видеть и слышать. Но это требует большой подготовки. Если вы хотите сохранить его заинтересованность, то лучше всего доложить ему свое дело за две минуты".

По словам Гани, такая беседа походит на телеинтервью, где гостей просят высказываться максимально коротко и по существу. "Так же и с президентом Трампом", — пояснил афганский лидер.